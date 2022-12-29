İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Müdürlüğünce özel gereksinimli çocukların bireysel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hareket ve spor eğitim kursu açıldı.

Ücretsiz kursta, okul öncesi ve temel eğitim düzeyinde otizmli, down sendromlu, fiziksel ve zihinsel yetersizliğe sahip 18 öğrenci, ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim alarak kendini geliştiriyor.

Haftada iki gün velileriyle kursa gelen öğrencilere, alanlarında uzman eğitmenler tarafından ince ve kaba motor gelişimi, günlük yaşam becerileri, yönerge takip becerileri, öz güven ve kendini ifade edebilme becerisi ile iletişim yöntemleriyle ilgili eğitimler veriliyor.

[Fotoğraf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kursun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 1,5 bir yıldır devam ettiğini söyledi.

Acar, kursla çocukların yaşama daha güçlü bağlanmasının, yaşam ve iletişim becerileri kazanmasının hedeflendiğini belirtti.

"Okul öncesi ve temel eğitim seviyesindeki sevgili yavrularımızı burada daha da güçlendiriyoruz. Mesela otistik çocuklar talimat almaz, talimatlara uymaz, iletişim kurmaz ama spor ve oyun içinde olunca öğretmenlerini dinlemeyi, talimatları almayı ve onları yapmayı öğreniyorlar. Dolayısıyla buradaki oyunlarla öğrendikleri bilgileri yaşamlarına transfer ediyorlar ve günlük yaşam becerilerini geliştiriyorlar."

Acar, bu öğrencilerin örgün eğitime de dahil edildiğini kaydetti.

"Örgün eğitimin dışında haftanın belli günleri bu kursumuza geliyorlar. Örgün eğitimi yüzme, cimnastik ve buradaki sportif oyunlarla destekleyerek günlük yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri için her türlü çalışmayı yürütüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Çocuğumuzdaki farkı, gelişimi bu kursa geldikten sonra gördük"

Velilerden Mehmet Mahir Yıkıcı ise bir yıldır kursa katılan çocuğunun gelişiminde eğitimlerin ciddi payının olduğunu söyledi.

Çocuğuna 4 yaşında otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulduğunu aktardı.

"6-7 yıldır çeşitli özel eğitim uygulamalarına gitmiştik. Bu bizi ekonomik olarak çok zorlamıştı. Şu anda Halk Eğitim Müdürlüğü bunu bize ücretsiz sunmakta. Bizim için gerçekten bulunmaz bir nimet oldu. Bundan dolayı bütün Milli Eğitim ve Halk Eğitim yetkililerine teşekkür ediyorum. Buldukları hocalar da gerçekten işinde uzman. Bilgili ve ilgili öğretmenler. Buradaki ilgiden ve yapılan faaliyetlerden çok memnunuz."

Yıkıcı, çocuğunun temel yaşam becerilerinde ciddi anlamda iyileşme, ilerleme olduğuna dikkat çekti.

"Artık birçok işi kendi yapabiliyor. Daha sakin bir çocuk oldu, enerjisini burada attığı için geçmişe göre çok daha sakin. Güzel ve huzurlu ortama kavuştuk."

[Fotoğraf: AA]

Velilerden İbrahim Kundakçı da çocuğunun 1,5 yıldır haftanın iki günü buraya gelerek eğitim aldığını anlattı.

Kundakçı, bu kursun ellerini rahatlattığını kaydetti.

"Daha önceden böyle bir kurs yoktu. Biz farklı arayış içinde özel hocalarla irtibatlı olup onlardan yardım almaya çalışıyorduk. Şimdi böyle bir kursumuz var. Çocuğumuzdaki farkı, gelişimi bu kursa geldikten sonra gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Esen Gül Bakır da 5 yaşındaki çocuğunun motor gelişiminin yetersiz olması nedeniyle bu kursa geldiklerini belirterek, kursla ciddi gelişim kaydettiklerini söyledi.

"Çocuğum kursta aldığı eğitimle artık zıplayabiliyor, yönergeleri daha çok takip edebiliyor, kas hareketleri gelişti. Şu anda Eren çok iyi bir durumda. Bu da kursumuz sayesinde oldu. İki öğretmenimiz de özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor, biz de takip ediyoruz."

"Burada edinilen kazanımlar bu çocuklarımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır"

Kurs eğitmenlerinden Mustafa Kadıoğlu, kursta hedeflenen şeyin olumsuz davranışı olumlu yönde manipüle etmek ve bir kazanıma dönüştürmek olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kadıoğlu, günlük yaşama uyum sağlama noktasında çocukların kursta aldıkları eğitimin çok büyük önem arz ettiğini anlattı.

"Burada edinilen kazanımlar bu çocuklarımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Şu an 18 öğrencimiz var. Yelpazemiz birazcık geniş. Otizmli, down sendromlu, zihinsel ve fiziksel yetersizlik sahibi çocuklara hareket ve spor eğimi veriyorum. Örneğin el göz koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dikkat çalışmaları yapıyoruz, sürekli komut ve yönergeler aracılığıyla çalıştığımız için dil gelişimlerine ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Denge çalışmaları yapıyoruz, yani çocuğun günlük yaşamda ihtiyacı olan, ihtiyaç gördüğümüz yönleri eğitimle destekleyerek yaşam kalitesini yukarı noktaya taşımaya çalışıyoruz."