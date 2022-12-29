Sivasspor ile Galatasaray, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

Galatasaray'ın liderliği devam etti. Sarı kırmızılılar üç puanı 90+5. dakikada aldı. Galatasaray ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Galatasaray'a galibyeti getiren golleri 27. dakikada Mertens ile 90+5. Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt attı.

Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan Galatasaray 33 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de 8. yenilgisini alan Demir Grup Sivasspor topladığı 14 puanda kaldı.

Karşılaşmada sarı kart gören Oliveira ile Boey, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

Sivasspor, ligin 17. haftasında arabam.com Konyaspor deplasmanına gidecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Oliveira'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya çıktı.

8. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Ulvestad'ın ceza yayı yakınından vuruşunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

19. dakikada sağ çaprazdan ceza yayına doğru ilerleyen Robin Yalçın'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

22. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile duvar pası yaptıktan sonra top Oliveira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

25. dakikada Rashica'nın ceza yayının gerisinden şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL - 27. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Sağ kanattan Boey'in içeriye çevirdiği topu Mertens penaltı noktası yakınlarında düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0

32. dakikada Mertens'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında son anda pasını Gomis'e verdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak Goutas'a çarparak uzaklaştı.

43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Van Aanholt'un arka direkte gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın ortasında altıpasa yakın noktada savunmadan seken topu önünde bulan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü iptal etti.

62. dakikada Oliveria'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

66. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı içi sağ çizgiden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Yatabare'nin önünden geçerek taca çıktı.

GOL - 80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: AA]

84. dakikada Van Aanholt'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

89. dakikada Barış Alper Yımaz'ın sağ kanattan ortasında top savunmadan sekerek kornere çıktı.

GOL - 90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelerle buluşturdu. 1-2

KIRMIZI KART - 90+9. dakikada Mertens’e faul yapan Erdoğan ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Saygın Ögel.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın (Dk. 90+11 Angielski), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Alaaddin Okumuş), Keita, Ahmed Musa (Dk. 67 N'Jie), Dia Saba (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt (Dk. 88 Dubois), Oliveira (Dk. 73 Midtsjö), Berkan Kutlu, Rashica (Dk. 87 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Seferovic), Gomis (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz).

Goller: Dk. 27 Mertens, 90+5 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 80 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Dia Saba, Dk. 62 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Van Aanholt, Dk. 44 Boey, Dk. 49 Oliveira, Dk. 59 Mertens, Dk. 90+14 Barış AlperYılmaz (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+9 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)