Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivasspor'un 19 maçlık serisi sona erdi
[Fotoğraf: İHA]
Süper Lig'in 1. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Süper Lig’de geçen sezonun 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti.
Dün sahasında Konyaspor’a 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekibin 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Öte yandan Sivasspor, Konyaspor’a 10 maçın ardından sahasında yenildi.
Etiketler: Sivasspor
Sıradaki Haber
"Filenin Sultanları" Avrupa şampiyonluğuna inanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz