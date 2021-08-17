Giresunspor maçında skor 2-0 ve maç rahat giderken Galatasaray’da skandal bir olay yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu’nun net bir pozisyonu kaçırıp, sonra top kaybı yaşaması sonrası Marcao arkadaşına söylendi.

Genç yıldızın buna ‘sus’ işaretiyle karşılık vermesi üzerine Brezilyalı oyuncu metrelerce koşarak takım arkadaşının yanına geldi, önce kafa attı sonra yumruk salladı. Yaşanan olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti.

Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maça, Brezilyalı futbolcu Marcao’nun saha içinde takım arkadaşı Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti damga vurdu. Marcao’yu nasıl bir sürecin beklediğini @trtspor Yorumcusu Bünyamin Gezer, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/sVyif5p6u8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2021

Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra 25 yaşındaki savunmacıyı 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı.

Geçtiğimiz sene milli takım ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile gerilim yaşayan Marcao’ya verilecek cezaya gözler çevrildi.

Fatih Terim: Gereğini her zaman yaptık, yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlarla ilgili, "Yaptırımı yapacaksak biz yapacağız. Bu kimseyi ilgilendirmez. Gereğini her zaman yaptık, yapacağız" dedi. Tecrübeli teknik adam,, Marcao'nun çıkıp Kerem başta olmak üzere herkesten özür dilemesini istedi.