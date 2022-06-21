Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Felix'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

"Felix’e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

Jorge Felix, son iki sezonda 40 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, 6 kez gol sevinci yaşadı.