Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'dan Jorge Felix'e teşekkür
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusu Jorge Felix'e kulübe yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Felix'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.
"Felix’e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."
Jorge Felix, son iki sezonda 40 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, 6 kez gol sevinci yaşadı.
4 Ağustos 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Jorge Felix’in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) June 21, 2022
Felix’e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.
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Etiketler: Sivasspor Transfer Haberleri
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