Sol kanat, ön libero ve kaleci mevkilerine oyuncu arayan Fenerbahçe’de, santrfor için nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.

Serdar Dursun'un yeri sağlam

Teknik Direktör Jorge Jesus öncelikle sarı lacivertli takımdaki oyuncuları değerlendirmeyi amaçlıyor.

Uygun maliyetinin yanı sıra, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli takımın en çok gol atan futbolcusu konumunda olan Serdar Dursun'un, geniş kadroda yer alması kesin gözüküyor.

Mergim Berisha’nın performansı takip ediliyor

Redbull Salzburg’dan transfer edilen ve beklentilerin çok altında kalan Mergim Berisha’nın kamp performansı ise yakından takip ediliyor.

İzinli olduğu dönemde sıkı çalışan 24 yaşındaki santrfor, Jesus’un karşısına en hazır gelen isimlerden biri oldu.

İlk haftada gösterdiği performansla beklenti oluşturan Kosova asıllı Alman futbolcu, Jesus’un takımlarında zaman zaman ikili santrfor tercih etmesi nedeniyle de motivasyonunu yüksek tutuyor.

Redbull Salzburg’da çift santrfor oynayarak iyi bir performans gösteren Berisha, Portekizli teknik adamın gözüne girmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Samatta’nın durum değerlendirecek

67 yaşındaki teknik adam, Valencia ve sarı lacivertli takıma dönen Samatta’nın da durumlarını değerlendirecek. Bu iki oyuncudan özellikle Samatta, bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle önemli bir maliyet oluşturuyor.

Bu nedenle 29 yaşındaki futbolcudan ilk aşamada yararlanmaya çalışılacak. Bu mevkiden en az bir veya iki futbolcu ile yolların ayrılması halinde transfer konusunda daha net hareket edilecek.