Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Düverioğlu Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu'nu transfer etti.
Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından transfere ilişkin, "Hoş geldin Ahmet Düverioğlu" başlığıyla paylaşım yapıldı.
"Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz."
Hoş Geldin Ahmet Düverioğlu— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) June 21, 2022
Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı.
Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. pic.twitter.com/GdEFDDeED3
Etiketler: Transfer Haberleri Basketbol
Son Haberler
- 12:47
- 12:50
- 12:55
- 12:26
- 12:35
Sıradaki Haber
Veliefendi Hipodromu'nu 96. Gazi Koşusu heyecanı sardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz