Tekvando ve kick boks antrenörü babası sayesinde küçük yaşlardan itibaren spora başlayan 18 yaşındaki Abdulsamet Aydemir, katıldığı şampiyonalardan derecelerle dönerek tekvandoda milli takıma kadar yükseldi.

Bir süre sonra kick boksa da yönelen Aydemir, bu yıl Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda gençler 79 kiloda altın madalya kazandı.

Başarısıyla dikkati çeken genç sporcu, son olarak 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda da gençler kategorisi light contact branşında rakiplerini eleyerek 3'üncü oldu.

Her iki branşta da emin adımlarla yoluna devam Aydemir, önümüzdeki günlerde katılacağı organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Abdulsamet Aydemir: Daha iyi yerlere gelmek istiyorum

Abdulsamet Aydemir, babasının antrenör olması nedeniyle küçüklüğünde bu yana sporun içerisinde yer aldığını anlattı.

Aydemir, spora tekvandoyla başladığını, elde ettiği derecelerle milli takıma kadar yükseldiğini, daha sonra kick boksa da yöneldiğini dile getirdi.

"Kick boksta katıldığım ilk müsabakada Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Çalışırsam daha başarılı olacağımı düşündüm. Antrenmanlarımı aralıksız sürdürdüm ve Türkiye şampiyonluğu sayesinde İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katıldım. Orada üçüncülük elde ettim. Önümüzde kick boksta Türkiye Şampiyonası var. Oradan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyorum. Başarılarımı ilerleterek daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Hem tekvando hem de kick boksta mücadele ediyorum . Her iki branşta da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını kürsüde açmak için çabalarımı sürdürüyorum. Başarılı olabilmek için sadece salonda değil dışarıda da antrenmanlarıma aralıksız devam ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Hiçbir başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum"

Aydemir, başarılı olabilmek için yoğun antrenman yaptığını belirtti.

"Hiçbir başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Başarılı olabilmek için kesinlikle daha çok mücadele ve azim gerekiyor. Dışarıdaki ortam kimseyi kurtarmıyor. Genç arkadaşlarım sadece spora değil, sanat, müzik gibi bir alana da yönelmesinin faydalı olacağını düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Aydemir, tekvandonun olimpik bir branş olduğunu, kick boksun da gelecekte olimpiyatlarda yer almasını beklediklerini aktardı.

"En büyük hedefim olimpiyatlar. Bunun için çalışmalarımı çok daha fazla yapacağım. Umarım olimpiyatlara katılırım. Orada ailem ve tüm sevenlerim beni izler. Olimpiyatlarda güzel başarılar alıp, Türk bayrağını açmak istiyorum."