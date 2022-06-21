Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivasspor'dan Fayçal Fajr'a teşekkür
Demir Grup Sivasspor, takımdan ayrılan Fayçal Fajr’a teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
Sivasspor, takımdan ayrılan başarılı futbolcu Fayçal Fajr’a teşekkür etti.
"14 Eylül 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Fayçal Fajr'in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Fayçal'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."
14 Eylül 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Fayçal Fajr’in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) June 21, 2022
Fayçal’a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.
Detaylar ???? https://t.co/Ya8lNucH1r pic.twitter.com/XlfUNN4uFi
Etiketler: Sivasspor
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