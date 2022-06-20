Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sivasspor Fayçal Fajr ile yollarını ayırdı
Demir Grup Sivasspor, Faslı oyuncusu Fayçal Fajr ile yollarını ayırdı.
Kırmızı beyazlı ekip ile sözleşmesi sona eren Fajr, Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden Al-Wahda Mekka'ya transfer oldu.
Al-Wahda kulübünden yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı.
Sivasspor formasıyla toplam 83 maça çıkan Faslı orta saha oyuncusu, 9 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti. Fajr, 2020 yılında kırmızı-beyazlı ekibe transfer olmuştu.
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