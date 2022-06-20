Kırmızı beyazlı ekip ile sözleşmesi sona eren Fajr, Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden Al-Wahda Mekka'ya transfer oldu.

Al-Wahda kulübünden yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Sivasspor formasıyla toplam 83 maça çıkan Faslı orta saha oyuncusu, 9 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti. Fajr, 2020 yılında kırmızı-beyazlı ekibe transfer olmuştu.