Gabriel Jesus'un bu yaz Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haaland transferi ve Julian Alvarez'in kiradan dönecek olması nedeniyle City'den ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldızın yeni durağı Londra olacak gibi görünüyor.

Arsenal'ın uzun zamandır gündeminde yer alan Gabriel Jesus için bir diğer Kuzey Londra ekibi Tottenham'ın da devreye girmesiyle işler karıştı.

Arteta'nın ısrarı ve başlayan girişimler nedeniyle oyuncunun Arsenal'a daha yakın olduğu; ancak Jesus'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Tottenham'ı da ciddi ciddi düşünmeye başladığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde 25 yaşındaki oyuncu için Manchester City yaklaşık 50 milyon euro talep etti ve transferin ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Jesus, geride bıraktığımız sezonda 41 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 13 kez rakip ağları sarsan Sambacı, 12 de asist yaptı.