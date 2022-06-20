Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sevilla'nın, Marcao’ya olan yoğun ilgisinin ardından sarı kırmızılılarda stoper arayışı başladı.

Marcao'ya 3 teklif

İspanyol ekibinin 10 milyon euroluk ilk teklifi reddedilirken, Sevilla’nın teklifi yükseltmesi bekleniyor. Endülüs ekibi, yaklaşık 12 milyon euroluk yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Marcao da transfere sıcak bakıyor. Torino ve Zenit’in de Brezilyalı stoperi istediği gelen haberler arasında.

Stopere iki aday

Yaşanan bu gelişme üzerinde Galatasaray, Marcao'nun alternatiflerini belirledi. Yönetim, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'yı gündemine aldı. Başkan Dursun Özbek, yeşil beyazlıların başkanı Fatih Özgökçen ile bir görüşme yaptı.

Sarı kırmızılılarda savunmaya yapılacak takviyede bir diğer aday ise Jason Denayer. Lyon ile sözleşmesi biten Belçikalı futbolcu, transfer görüşmeleri için İstanbul'da bulunuyor.

27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da sportif direktör görevine getirilmesi beklenen Cenk Ergün ile bir araya geldi.

Denayer’in imza parası ve maaş talebinin yıllık toplam 4 milyon euro olduğu kaydedildi. Galatasaray, Marcao’nun durumuna göre stoper transferi konusunda yol haritasını belirleyecek.