Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Ankara'nın 7-12 Haziran'da ilkine ev sahipliği yaptığı dünya kupası organizasyonunun ulusal ve uluslararası modern pentatlon camiası ve spor otoriteleri tarafından tam not aldığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle 22-26 Haziran'da düzenlenecek Dünya Kupası Finali’nin ise modern pentatlon sporunun Türkiye'deki gelişimi adına "bir milat" olacağını ifade etti.

Veli Ozan Çakır, finaller için gerekli olan kota puanına ulaşan 72 sporcu içerisinde Türkiye’den de 4 sporcun yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

"Tüm sporcularımızı Paris Olimpiyatları’na hazırlıyoruz. Ve tüm çalışma organizasyonunu Paris Olimpiyatları’na kota almak üzerine yapıyoruz."

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası Finali ile ilgili de konuşan Çakır, "4 sporcumuzun finalde yarışma hakkı elde etmiş olması Paris için de kota alabileceğimize yönelik güzel umutlar verdi." dedi.

Madalya en güzel hediye

Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin Dünya Kupası organizasyonunda temsil edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Dünya Kupası finalinde ülkemizi temsil etmek önemli. Tabi ki ülkemize verilecek en güzel hediye, ev sahibi olduğumuz bu müsabakada madalya almaktır."

Çakır, Dünya Kupası'nda yarışacak sporcuların madalya almak için ellerinden gelen gayreti göstereceğine yürekten inandığını dile getirdi.

"Sporcularımızın finalde ilk 10 içerisinde yer almaları da güzel bir sonuç olacaktır. Bu, sporcularımızın sonraki yıllarda yapılacak dünya kupası organizasyonlarından Paris için kota alma motivasyonunu da artıracaktır."

Başkentte ikinci büyük organizasyon

Ankara, 7-12 Haziran tarihlerinde Türkiye'de ilk kez çoklu branşlarda düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. etabının ardından bu kez de Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali’ne ev sahipliği yapacak.

Başkentte 22-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek finallerde, Dünya Kupası etaplarında 2022 yılında kota hakkı elde eden 36 kadın, 36 erkek pentatlet yarışacak.

Türkiye'yi organizasyonda İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Sesim Alpuğan, erkek pentatletler arasında ise Buğra Ünal temsil edecek.

Yarışmalar, Ankara Atlı Spor Kulübü ve Orman Genel Müdürlüğü Sait Zarifoğlu Spor Tesisinde yapılacak.