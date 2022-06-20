Merih Demiral'ın Atalanta'ya transferinin maliyeti belli oldu. Seri A ekibi geçen sezon Juventus'tan kiraladığı milli oyuncunun bonservisi için Torino ekibine 20 milyon euro verecek.

Atalanta bu bedeli 4 yıl içinde ödeyecek. Ayrıca başarılı stoperin bir sonraki transferinden Juventus'a yüzde 10 pay verilecek.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Merih Demiral 18 yaşında Portekiz'in Alcanenense takımına transfer oldu. 6 ay sonra Sporting Lizbon'a geçen milli stoper 2018 yılında 3,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Merih'in bonservisini alan Güney ekibi genç oyuncuyu 6 ay sonra 8 milyon 750 bin euro karşılığında Sassuolo'ya sattı. Başarılı stoper burada geçirdiği 1 sezonun ardından 19,5 milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tuttu.

Böylece toplamda bonservisine 50 milyon eurodan fazla ödenen milli stoper Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu. Geçen sezon Atalanta'da 42 maça çıkan Merih Demiral 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.