Hazırlıklarını Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Okan Halay, açıklamalarda bulundu.

Lig bittikten iki gün sonra milli takımın kampa girdiğini belirten Halay, sporcuların özverisinden ve inanılmaz derecedeki mücadelelerinden memnun kaldıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Halay, iki oyuncunun sakatlık yaşaması dışında hazırlıkların çok iyi gittiğini aktardı.

"Kadro genişliğimiz iyi. 24 Haziran'da Akdeniz Oyunları için Cezayir'e hareket edeceğiz. Hedefimiz Akdeniz Oyunları'nda öncelikle grupta ilk iki sıra içinde yer elde edebilmek. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Yeni bir takımız. Şu anda savunma sistemini biraz daha değiştirdik. Yeni savunma sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu savunma sisteminde başarılı olursak, Akdeniz Oyunları'nda da istediğimiz dereceyi elde ederiz."

Halay, milli takım seçmelerini nasıl yaptıklarına ilişkin konuştu.

"Lig bitmeden önce yaklaşık 50 kişiyle beraber milli takıma aday olabilecek Süper Lig'de, 1. Lig'de ve 2. Lig'deki tüm oyuncuları değerlendirdik. Oyuncularımızın performanslarını bütün ekip olarak değerlendirerek ve geri dönüşümleri alarak bir oyuncu havuzu oluşturmaya çalıştık. Takımda güzel bir uyum ve güzel bir arkadaşlık var. İnşallah bunun sonuçlarını alırız diye düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Tabii ki hayallerimiz var"

Halay, hentbol kulüplerindeki bütün oyuncuların milli takım adayı olduklarını anlattı.

"Bu sene ligimizde oynayan fazla yabancı oyuncu yoktu. Oyuncularımız, Beşiktaş'tan, Spor Toto'dan, Beykoz'dan, Nilüfer Belediyespor'dan, Mamak'tan, Eskişehir Ormanspor'dan, Almanya'da oynayan 3 değişik kulüpten, Makedonya'dan ve Mısır'daki bir kulüpten. Mevcut 23 kişiden 16 kişilik bir takım oluşturacağız."

Halay, gruptaki rakipleri İspanya, Cezayir, Makedonya ve Yunanistan'ın gücüne değindi.

"Grupta amacımız ilk başta 3 galibiyet almak. Eğer 3 galibiyet alabilirsek zaten ilk 2'ye gireriz. İlk 2'ye girmemiz de oyunlarda ilk 4'ün içinde olduğumuz anlamına gelir."

[Fotoğraf: AA]

Tecrübeli teknik adam, madalya hedefiyle ilgili konuştu.

"Türk milli takımlarının hiçbir branşta küçük bir hedef koyacağını kimse söyleyemez. Hedeflerimiz büyük. Tabii ki hayallerimiz var ama bu hayallere ulaşmak için çok fazla çalışmamız gerekiyor. Federasyonumuz, yönetim kurulumuz, sağ olsunlar desteklerini esirgemiyor. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Çok çalışacağız ve önemli bir hedefi gerçekleştireceğiz inşallah."

[Fotoğraf: AA]

"İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluk istiyoruz"

Halay, Akdeniz Oyunları'nda başarılı hentbol ülkelerinin yer alacağını vurguladı.

"İspanya, Fransa, Mısır, Tunus, Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan... bunlar gerçekten çok önemli takımlar. 2018 Akdeniz Oyunları'nda 4. olmuştuk. Orada önemli takımları yenmiştik. Bu sefer de zor rakipler var. Tabii bu durumun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Biz de Avrupa hentbolunda kendimize yer edineceğiz."

Halay, Türkiye'de hentbolun nasıl basketbol ve voleybol gibi popüler hale gelebileceği sorusuna yanıt verdi.

"Çok yakın zamanda olacak. Bunu net biçimde ifade ediyorum. İnanılmaz şekilde çalışan bir grup var. Destek veren bir federasyon yönetimi var. Bu heyecanı hissetmezsek zaten başarı elde etmek zor. Hentbolun güzel günlere gelmesi yakın."

[Fotoğraf: AA]

Akdeniz Oyunları'nın hemen ardından İslami Dayanışma Oyunları'na katılacaklarının hatırlatılması üzerine de Halay, "Azerbaycan'da yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda 2. olmuştuk. O dereceyi, ülkemizde yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluk madalyasıyla taçlandırmak istiyoruz." dedi.

"Nihai hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası"

Halay, 2024 Avrupa Şampiyonası hedefi doğrultusunda genç ve dinamik bir milli takım kurduklarını anlattı.

"Bunun için burada yapacağımız maçlar çok büyük bir hazırlık değeri taşıyor. Hazırlıklarımızı iyi tamamlarsak, nihai hedefe ulaşacağımız inancını taşıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Halay, olimpiyat hedefi için konuştu.

"Öncelikle hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Avrupa Şampiyonası'nda alınan derecelerden sonra olimpiyatlara gidiliyor. Adım adım gitmek gerekiyor. İlk adım olarak Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi bir görelim. Sonra olimpiyatlar neden olmasın? Tabii ki olimpiyatlar en büyük hedef. Dünyanın en büyük organizasyonunda yer almak her antrenörün, her sporcunun en büyük isteğidir. Ancak şu an öncelikli hedefimiz Avrupa Şampiyonası."