Fenerbahçe Beko'da 3 isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollar ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Dimitris Itoudis'in getirilmesinin ardından kadro planlaması da hız kazandı.
Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 ve 2021-22 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Danilo Barthel ile yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 20, 2022
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Danilo Barthel’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/S3gGgdwec6
Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 20, 2022
Katkılardan dolayı değerli sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz. pic.twitter.com/JsjnwyfnHV
Sarı lacivetli ekip Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'e teşekkür ederek, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diledi.
Markel Starks’a teşekkürlerimizle— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 19, 2022
Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Markel Starks’a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/0X0DKYofLc