Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de 28 futbolcuyla kampa giren Arnavutluk temsilcisi, teknik direktör Orges Shehi yönetimindeki yaklaşık 2 saatlik antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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Günde çift antrenman yapan KF Tirana takımında kaleciler ise kaleci antrenörü gözetiminde ayrı çalıştı.

Bolu'da 24 Haziran tarihine kadar kamp yapacak olan ekip, 25 Haziran'da ise Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.