Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
KF Tirana Şampiyonlar Ligi'ne Bolu'da hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Arnavutluk Süper Ligi'nin şampiyonu KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg temsilcisi F91 Diddeleng ile yapacağı maçlara Bolu'da hazırlanıyor.
Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de 28 futbolcuyla kampa giren Arnavutluk temsilcisi, teknik direktör Orges Shehi yönetimindeki yaklaşık 2 saatlik antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Günde çift antrenman yapan KF Tirana takımında kaleciler ise kaleci antrenörü gözetiminde ayrı çalıştı.
Bolu'da 24 Haziran tarihine kadar kamp yapacak olan ekip, 25 Haziran'da ise Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.
Etiketler: Bolu Şampiyonlar Ligi
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