Galatasaray transferde yerli atağına kalktı. Futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü getiren sarı kırmızılılar, kadroya takviye yapmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Galatasaray'ın yerli oyuncu listesine, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan'dan sonra bir isim daha eklendi. Yönetim, Göztepe forması giyen Halil Akbunar için nabız yoklamaya başladı.

Halil Akbunar için görüşme yapılacak

Süper Lig'den başka kulüplerin de istediği Halil için İzmir ekibi yaklaşık 2,5 milyon euro talep etti. Cenk Ergün'ün, 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde temaslara başlaması bekleniyor.

Halil Akbunar altyapısından yetiştiği Göztepe'de çıktığı 310 maçta 49 kez fileleri havalandırdı, 52 gol pası verdi. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonu, 32 maçta 4 gol, 4 asistle tamamladı.

Fernando için girişimler başladı

Galatasaray, orta sahayı güçlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyasporlu Fernando Martins için girişimlere başladı.

Yönetim, Akdeniz ekibine Brezilyalı futbolcu için 1 milyon euroluk teklif yapacak.

Alpaslan Öztürk Eyüpspor yolunda

Bu arada Galatasaraylı Alpaslan Öztürk, Eyüpspor yolunda. Sarı kırmızılılarla 2024’te sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisi ile anlaşma sağladı.