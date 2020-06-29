Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivasspor'dan hakem tepkisi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un idari menajeri Kerem Atılmaz, karşılaşmadaki hakem yönetimine tepki gösterdi.
Atılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı-beyazlı ekibin ligde 435 gün sonra iç sahada kaybettiğini anımsattı.
Sivasspor'un Anadolu'yu temsilen zirveyi zorladığını vurgulayan Atılmaz, "Dünkü maçta direkten dönen topumuz da oldu, penaltı da kaçırdık, hakem hataları da oldu." ifadelerini kullandı.
"Kamera başındaki VAR hakemi nasıl göremez?"
Atılmaz, rakip oyuncu tarafından futbolcuları Mert Hakan Yandaş'ın ayağına basıldığını gösteren bir fotoğraf karesine de paylaşımında yer verdi.
"Şu fotoğraf, yediğimiz golden önceki pozisyona ait. Hadi hakem faulü göremedi, kamera başındaki VAR hakemi nasıl göremez? Her hafta bir takımın canı yanıyor. Takımların, kişilerin kaderleriyle oynamayın."
Etiketler: hakem demir grup sivassporSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:24
Son Haberler
- 17:59
- 17:54
- 17:40
- 18:01
- 17:37
Sıradaki Haber
Juventus Buffon ve Chellini'nin sözleşmelerini uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz