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Juventus Buffon ve Chellini'nin sözleşmelerini uzattı
[Fotoğraf: İA]
Juventus, efsane futbolcuları Buffon ve Chellini'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
İtalyan devi Juventus, kulüpte efsaneleşen ikili Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Juventus, resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahada ve soyunma odasında örnekler, liderler, itici güçler, kaptanlar ve efsaneler" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Juventus gianluigi buffon Giorgio ChielliniSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:15
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