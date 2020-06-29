Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Thievy Bifouma bu sezon Malatya ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 6 gole imza attı.