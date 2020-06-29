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Yeni Malatyasporlu Bifouma Çin'e transfer oluyor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Thievy Bifouma bu sezon Malatya ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 6 gole imza attı.
DUYURU | Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır. pic.twitter.com/8uX72lKg4w— BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) June 29, 2020
Etiketler: Thievy Bifouma Schenzhen FC BtcTurk Yeni MalatyasporSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:01
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