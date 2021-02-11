Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla olan sözleşme karşılıklı feshedildi.

"Demir Grup Sivasspor'umuza imza attığı ilk andan itibaren sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo Goiano'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."