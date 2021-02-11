Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla olan sözleşme karşılıklı feshedildi.
"Demir Grup Sivasspor'umuza imza attığı ilk andan itibaren sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo Goiano'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
Demir Grup Sivasspor'umuza imza attığı ilk andan itibaren, sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki hayatında başarılar dileriz. pic.twitter.com/utPyhJhCRD— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) February 11, 2021
Etiketler: Sivasspor Transfer Haberleri
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