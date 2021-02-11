Merkez Sarıçam ilçesinde, 102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde TOKİ tarafından inşaatına 2014'te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı'nın yapımı tamamlandı.

Kapılarını açmaya hazırlanan 33 bin seyirci kapasiteli stadın, tribün koltuklarının yarısı Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşturuldu.

Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki statta, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü inşa edildi.

Mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğunun bulunacağı şekilde yapılan stadın etrafında 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark hazırlandı.

Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.

Yeni Adana Stadı'nın, TFF 1. Lig'in 21. haftasında, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Adanaspor-Adana Demirspor derbisinde ilk maça ev sahipliği yapması planlanıyor.

"Yeni stat maça ayrı bir heyecan ve motivasyon katıyor"

Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, pazar günü derbi maça heyecanı yaşanacağını söyledi.

Her iki takımın yıllardır rekabet içinde olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ebedi dostluk, ezeli rekabet... İki takım da kazanmak isteyecektir. Bütçesine ve sıralamadaki konumuna bakmaksızın iki takımın da bütün isteğiyle karşılaşmayı kazanmak için oynadığı maçlardır. Adana Demirspor bize göre bütçeli bir takım. Daha fazla üst seviyelerde oynamış kariyerli oyuncuları olabilir ama bu maça teslimiyet duygusuyla çıkacağımız anlamına gelmiyor. Onları zor bir maçın beklediğini söyleyebiliriz. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Derbinin Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olması maça ayrı bir heyecan ve motivasyon katıyor. Elimizden geleni en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız."

"Yeni statta kazanarak başlamak istiyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na Ankaraspor karşısında aldıkları galibiyetle veda ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Derbi maçın önemini anlatan Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Adanaspor ebedi dost, ezeli rakibimiz. İnşallah izleyenlere güzel bir müsabaka izlettireceğiz. Yeni Adana Stadı'na geçeceğiz. Yeni stadımızda kazanarak başlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Stadı, hem takım hem de teknik heyet olarak iki defa gezdik. Stadın zemini oldukça iyi, hazır gözüküyor. Onayı da geldi. Pazar günü bismillah diyerek yeni statta kazanarak başlamak istiyoruz."