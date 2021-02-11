TFF 1. Lig'de 21. haftanın maç programı
TFF 1. Lig'in 21. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ankaraspor, yarın Altınordu'yu konuk edecek.
Haftanın ilk maçında Ankaraspor ile Altınordu, Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıa gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Şubat Pazar:
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)