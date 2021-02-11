Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle spor dünyası da çok zor günler geçirdi.

Pek çok önemli spor etkinliği ya iptal edilmiş ya da belirli/belirsiz bir ileri tarihe ötelenmişti.

Spor etkinlikleri çeşitli değişikliklerle yeniden varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Su altı sporları da sıkı pandemi kurallarıyla faaliyetler yeniden başlıyor.

Dünya kupası ve Avrupa şampiyonası Türkiye'de olacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen "Bu yıl bir dünya şampiyonası, bir dünya kupası ve bir Avrupa şampiyonasını ülkemizde gerçekleştireceğiz. Sualtı Ragbisi Gençler Açık Avrupa Şampiyonası'nı eylül ayında İzmir'de yapıyoruz. Ekim ayında, Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nı ve 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz" dedi.

Özen, milli sporcuların serbest dalış, zıpkınla balık avı, su altı görüntüleme, paletli yüzme, su altı hokeyi, su altı ragbisi branşlarında bu yıl yapılacak uluslararası yarışmalarda madalya için mücadele edeceklerini söyledi.