Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Alpine Milli Takımı, Lübnan'da organize edilen FIS Snowboard GS Cedars Yarışı'nda önemli bir başarıya imza attı.

Birinci yarışta, milli sporcularan erkeklerde Uğur Koçak altın, Hamza Polat gümüş ve Emre Boydak bronz, kadınlarda ise Selin Gülce Güler altın, İrem Gezer gümüş madalya kazandı.

İkinci yarışta ise yine erkeklerde Hamza Polat altın, Emre Boydak gümüş, Uras Uçanoğlu bronz, kadınlarda Selin Gülçe Güler altın, İrem Gezer gümüş madalyanın sahibi oldu.