Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli snowboardculardan 10 madalya
[Fotoğraf: Türkiye Kayak Federasyonu]
Milli snowboardcular, Lübnan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) Snowboard GS Cedars Yarışı'nda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.
Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Alpine Milli Takımı, Lübnan'da organize edilen FIS Snowboard GS Cedars Yarışı'nda önemli bir başarıya imza attı.
Birinci yarışta, milli sporcularan erkeklerde Uğur Koçak altın, Hamza Polat gümüş ve Emre Boydak bronz, kadınlarda ise Selin Gülce Güler altın, İrem Gezer gümüş madalya kazandı.
İkinci yarışta ise yine erkeklerde Hamza Polat altın, Emre Boydak gümüş, Uras Uçanoğlu bronz, kadınlarda Selin Gülçe Güler altın, İrem Gezer gümüş madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Lübnan
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