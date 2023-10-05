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Spor
İHA 05.10.2023 15:10

Sivasspor’da futbolculara gözü kapalı antrenman

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda futbolcuların gözlerinin kapatılarak yaptırılan çalışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Sivasspor’da futbolculara gözü kapalı antrenman

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından eğitsel oyunlar oynayan Yiğidolar, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışmaları ile taktik maç yaptı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Antrenmanda futbolcuların gözlerinin kapatılarak yaptırılan çalışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Kırmızı-beyazlılar 6 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.

Pendikspor ile Sivasspor Cumartesi günü saat 13.30'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Turgut Doman görev yapacak.

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