Sivasspor’da futbolculara gözü kapalı antrenman

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından eğitsel oyunlar oynayan Yiğidolar, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışmaları ile taktik maç yaptı.
Antrenmanda futbolcuların gözlerinin kapatılarak yaptırılan çalışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.
Kırmızı-beyazlılar 6 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.
Pendikspor ile Sivasspor Cumartesi günü saat 13.30'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Turgut Doman görev yapacak.