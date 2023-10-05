Galatasaray'ı yenerek yükselişe devam etmek istiyoruz

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

Kırmızı beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Zorlu maçta sakatlığı bulunan Kaluzinski ve trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi'nin tedavisiyle ilgilenen Naldo forma giyemeyecek.

"Yükselişe devam etmek istiyoruz"

Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Adnan Başkan, taraftarlarına güzel bir galibiyet hediye ederek yükselişlerine devam edeceklerini söyledi. Ligde iyi oyunun karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.

"Bu hafta şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Ne kadar zor bir maç olacağının farkındayız, ancak aynı zorluk derecesi onlar için de geçerli olacak. Bizim için rakibin kalitesi ve hedeflerinden çok sahada takımımızın ne yapacağı önemli. Hocamıza ve takımımıza çok inanıyoruz. Taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye ederek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz."

"Dileğimiz hakemlerin maçın önüne geçmemesi"

Başkan, her maça ciddiyetle hazırlandıklarına dikkati çekti.

"Rakibimizin kim olduğunu önemsemiyoruz ve aynı hassasiyeti karşılaşmanın hakemlerinden de bekliyoruz. Forma rengi, bütçesi, hedefleri ne olursa olsun iki takımın maçını adalet terazisini eşit tutarak yönetmesini bekliyoruz. Dileğimiz hakemlerin maçın önüne geçmemesi. Bundan önce ağzımızın çok yandığı maçlar varken biz şimdiden ayrıcalık değil, adalet istediğimizi söylemek istiyoruz."

"Taraftara büyük iş düşecek"

Taraftara da değinen Adnan Başkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük iş düşecek. Türkiye'nin her yerinde takımımızı yalnız bırakmayan vefakar ve cefakar taraftarımız var. Cumartesi günkü karşılaşmada stadımızın tamamen dolmasını, rakibimize deplasmanda olduklarını hissettirmelerini bekliyoruz. Yaptığımız transferlerle güçlenen takımımızın her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyoruz. 12'nci adam olan taraftarımızın desteğiyle kazanamayacağımız maç yok."