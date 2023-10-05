VakıfBank Voleybol Takımı sezon öncesi medya ile buluştu

VakıfBank Spor Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, genel menajer Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti, A takım oyuncuları, yöneticiler ve davetliler katıldı.

Başkan Abdi Serdar Üstünsalih, genel menajer Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti, A takım oyuncuları açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Abdi Serdar Üstünsalih, bu sezon yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

“Takımımız geçen sene iyi mücadele ederek ve kazandığı kupalarla bizleri gururlandırmıştı. Oyuncularımız ve antrenörlerimiz başarılı bir yazı geride bıraktı. Filenin Sultanları’na değinmek istiyorum. Yaz mevsimi A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılarıyla geride kaldı. Milletler Ligi’nde ve Avrupa şampiyonasında altın madalya ile göğsümüzü kabarttılar. Kızlarımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandılar. Türk kadınını milli takımlarda başarıyla temsil ettiler. Takım halinde Avrupa şampiyonu olan ilk ekip olarak tarihe geçtiler. Azimli Türk kadınları sayesinde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir yazı geride bıraktık. Herkes 1 kat sevindiyse biz 2 kat sevindik. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu çorbada tuzu bulunan herkese teşekkür ederiz. Voleybol camiamızı kutluyorum. Ülkemizin dört bir yanında çalışan voleybol çalışanlarını, oyuncularımızın ailelerini ve voleybol basınını kutluyorum. Giovanni Guidetti ve yardımcılarının yanı sıra milli takımlar için mücadele eden tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duydum.”

"Nice şampiyonluklara beraber yürüyeceğiz"

Üstünsalih, yaz boyunca düzenlenen organizasyonlarda alt yaş gruplarında yaklaşık 20 oyuncunun VakıfBank’ı temsil ettiğini aktardı.

“5 yıl önce temellerini attığımız Saraybosna projemizde milli takıma ve VakıfBank’a oyuncu kazandırmaya devam ediyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonu oyuncular yetiştiriyoruz. Müzedeki kupalarımızdan daha değerli, Türk sporuna katkı verecek sporcular yetiştiriyoruz. Artık evimiz olan bu salonda yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. 37 yılı geride bıraktığımız kadın voleybolunda doğru adımlar atmaya devam edeceğiz. Daha nice şampiyonluklara beraber yürüyeceğiz. Sarı-siyah renklerin Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarını istiyoruz."

"İlk hedefimiz şampiyonlar kupası"

Üstünsalih, bu yıl 5 ayrı kupada mücadele edecek tek takım olduklarının altını çizdi.

“İlk hedefimiz şampiyonlar kupası. Sezonu kupayla açmak istiyorum. Sporcularımıza ve teknik kadromuza güven duyuyoruz. Her yıl katıldığımız turnuvaların doğal favorisiyiz. Başka kulüplerin hayal edemeyecekleri şeyleri başarıyoruz. Toplamda 12 kupa ile Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımıyız. Sporda dün yoktur. Yeni sezona hiçbir şey kazanmamış gibi iştahla çalışarak başlıyoruz. Bu sezon takımımızda altyapıdan yetişmiş 7 oyuncu olacak. Formamızda 100’üncü yıla özel tasarlanan logomuzu taşıyacağız. Bu sezon da bizi destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmek için çabalayacağız. Yeni sezonun bütün takımlara ve voleybol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımında olmak için çok iyi hissettiriyor"

VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann, sarı-siyahlı ekibin voleybol denince dünyada akla gelen takımlardan biri olduğunu anımsattı.

“23 yıl önce VakıfBank formasını üzerimden çıkardım. Bugün genel menajer olarak geri döndüm. Bu benim için çok özel. Kendimi burada olduğum için çok değerli hissediyorum. Türk voleybolunun içinde olmak beni çok mutlu etti. Avrupa’nın en özel tesislerinden birine sahibiz. Avrupa’nın ve dünyanın en iyi takımında olmak çok iyi hissettiriyor. Gelecekte voleybolu sevecek olan küçük arkadaşlara örnek olmak istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’e örnek olacağımıza inanıyorum. Başarılı ve sağlıklı bir sezon olmasını diliyorum.”

"Bu takımda olmak çok önemli"

Başantrenör Giovanni Guidetti, heyecanlı olduklarını belirtti.

“Bu sezonda birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. 6 yeni oyuncumuz var. Teknik ekibe de yeni kişiler katıldı. Bu takımda olmak çok önemli ve bunun için sıkı çalışacağız. İyi bir sezon olmasını diliyoruz."

"Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum"

VakıfBank Kaptanı Gabi Guimares, yeni sezonda müzeye kupalara eklemeye devam edeceklerini anlattı.

“Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Yeni bir takımımız var. Aynı değerleri taşıyoruz. Önümüzde yeni bir mücadele var. Yönetime destekleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyorum."

"İlk hedefimiz süper kupa"

Zehra Güneş ise “Bu takımla, bu muhteşem takımla başarılara imza atmak istiyoruz. İlk hedefimiz Süper Kupa. Daha sonra adıma adım ilerleyeceğiz. Başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Takımın bir parçası olduğum için çık mutluyum” ifadelerini kullandı.

"Yeni zaferler kazanmak istiyoruz"

Ayça Aykaç da, “17 yaşımdan beri bu formayı terletiyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Bu sezon aramıza birçok yeni isim katıldı. Hızlıca adapte olup yeni zaferler kazanmak istiyoruz.” dedi.

Medya günü toplu fotoğraf çekimi ve röportajların ardından sona erdi.