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Spor
AA 05.10.2023 14:49

Serbest dalış sporcusu Necati Gül Türkiye rekorunu geliştirdi

Serbest dalış sporcusu Necati Gül, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 74 metre derinliği 2 dakika 23 saniyelik zamanıyla tamamlayarak kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Serbest dalış sporcusu Necati Gül Türkiye rekorunu geliştirdi
[Fotograf: AA]

Başarılı serbest dalışçı, elde ettiği dereceye ilişkin yaptığı açıklamada, yarışmadaki en genç sporcu olduğunu belirtti.

"Dünyanın en iyi sporcuları burada yarıştı. Onların arasında yarışmak beni gerçekten gururlandırıyor. 40 ülkeden 120 sporcuyla birlikte yarıştım. Biz 2 sporcu olarak Türkiye'yi temsil ettik."

"Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel rekorlar kırmak istiyorum"

Necati Gül, sponsor desteği olduğunda dünya rekorlarını da Türkiye'ye getirmek için çalışacağını belirtti.

"Ülkemize yeni Türkiye rekoruyla dönmek beni çok mutlu etti. Bir ay önce de Mısır'daki Dünya Kupası'nda bir rekor kırmıştım. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bu rekoru kırmak gurur verici. Burada 5 dünya rekoru kırıldı. Gelecekte imkan olduğu sürece o rekorları ülkemize ben kazandırmak istiyorum. 2022 Eylül ayından beri İtalya'da burslu bir şekilde okuyorum. Özellikle bu sene Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel imkanım olursa, sponsor bulabilirsem, 29 Ekim'de bir dünya rekoru denemesi de yapmak istiyorum. Umuyorum ki gelecek yıllarda ülkemize ulusal rekorların yanı sıra dünya rekorları verme fırsatım da olur."

Daha önce serbest dalışta 73 metreyle Türkiye rekoru kıran Necati Gül, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bu derecesini geliştirmeyi başardı.

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