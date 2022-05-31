Ligi 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor'da, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ahmet Oğuz, orta saha oyuncuları Faycal Fajr ve Jorge Felix'in sözleşmeleri bugün bitecek.

Sivas ekibinde kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode ile Senagalli golcü Moussa Konate de sözleşmesi bugün sona erecek futbolular arasında yer alıyor.