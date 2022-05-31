Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris Saint-Germain Nuno Mendes'i transfer etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, Sporting Lizbon'dan geçen sezon başında kiralanan 19 yaşındaki futbolcuyla, 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılarak 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı.
PSG'de geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mendes, lig şampiyonluğu yaşadı.
Etiketler: Paris Saint-Germain Transfer Haberleri
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