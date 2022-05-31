Fransız temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, Sporting Lizbon'dan geçen sezon başında kiralanan 19 yaşındaki futbolcuyla, 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılarak 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı.

PSG'de geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mendes, lig şampiyonluğu yaşadı.