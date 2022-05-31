Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, B1 2. Lig Futbol Turnuvası için geldiği kentte, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'nin spor memleketi olduğunu söyledi.

Kentte spor kültürünün yerleşmiş olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kayseri engelli sporlarda çok büyük mesafeler katetmiş bir şehir. Biz bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Yıldırım, federasyonun 5'i paralimpik olmak üzere 8 branşta hizmet verdiğini hatırlattı.

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Yıldırım, görme engelli sporcuların geçmişte çok büyük başarıları olmasına rağmen yeteri kadar ilgi görmediğini savundu.

"Bu başarıları iyi satamamışız, bu fırsatı iyi kullanamamışız. Golbol Kadın Milli Takımımız 2016 ve 2020'de paralimpik şampiyonu olmasına rağmen yeterince gündemde kalamamıştır. Bunun üzüntüsünü yaşamaktayız. Buna benzeyen çok sayıda başarımız bulunuyor. Bundan sonraki süreçte ekibimizle birlikte bu başarıları daha üstlere taşımak istiyoruz. 7 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Çünkü B1 futbolu ülkemizde 5 yıldır unutulmuş bir durumda. Biz yenidan doğması, yeşermesi için bu fırsatı en iyi şekilde kullanacağız. Burada şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Şampiyon olmamız durumunda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gitmeye de hak kazanmış olacağız."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da il müdürlüğü olarak her branşa verdikleri gibi görme engelli sporculara da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kabakçı, Kayseri'de engelli sporları konusunda ciddi bir altyapının olduğuna dikkat çekti.

"Bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Engelli sporcularımıza gereken destek verilirse onların neler yapabileceğini daha önce defalarca gördük. Bu yüzden onlara desteğimiz hep sürecek."

Yaklaşık 10 yıldır Görme Engelliler Futbol Takımı'nda forma giyen Abdullah Sümer de "Avrupa şampiyonluğumuzun üzerinden uzun bir süre geçti. İtalya'da bu şampiyonluğu yeniden kazanmak istiyoruz. Bir hayalimiz var. Bunu gerçekleştirmek için 6 maçı alacağız." şeklinde konuştu.