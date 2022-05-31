Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig play-off finalini yönetecek hakem açıklandı
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig play-off final maçının hakemlerini belirledi.
Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşılaşacağı müsabakada hakem Halil Umut Meler görev alacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşması, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak.
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