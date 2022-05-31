Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın 4 mevkiye transfer istediğini kaydeden deneyimli yönetici, temasta oldukları 10-12 oyuncu olduğunu ve transferde kulübün dengesini bozmayacak isimlere yöneldiklerini belirtti.

"Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik"

Ahmet Ağaoğlu, ayrılması gündemde olan futbolculara değindi.

"Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu. 33 yaşına gelmiş olması da beni endişelendirmiyor. Biz teklifimizi yaptık bekliyoruz. Uğurcan'ın kalmasını istiyorum. Ona teklif geldiğinde 3 kere düşünüyorum. Tek resmi teklif ise yurtdışından Ahmetcan Kaplan'a geldi."

Trabzonspor Başkanı, Abdülkadir Ömür ile ilgili de bir itirafta bulundu. Ahmet Ağaoğlu, milli futbolcuya daha önce Manchester City'nin 23 milyon euro önerdiğini aktardı.

"O teklifi reddetmem hayatımın pişmanlığı. Yusuf Yazıcı'nın ardından ikisinin de takımdan ayrılmasına sıcak bakmadım."

Visca transferi

Ağaoğlu, Visca transferinin şampiyonluğa katkı yaptığını söyledi.

"Benim standartlarıma göre pahalı bir transferdi. Öyle paralar verince uykularım kaçıyor. Tek mutluluğum, o paranın ülke futbolunun içerisinde kalması."