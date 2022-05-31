3 yıl daha Beşiktaş başkanlığı yapacak Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mazbatasını aldıktan sonra transfere yoğunlaşacak.

Hafta içinde yapılacak görev dağılımının ardından transfer çalışmaları hız kazanacak. Sportif direktör Ceyhun Kazancı bu süre zarfında görüşmelerini sürdürdü.

Polonyalı Adam Buksa'nın Lens’e imza atmasının ardından gözler yeniden santrfor transferine çevrildi.

Zora giren Alexander Sörloth transferinde ilerleyen günlerde yeni hamle gelebilir. Son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

Sözleşmesi sona eren, ancak Katar’daki Dünya kupasında yer alacağı için 1 yıl daha futbol oynamak isteyen Atiba Hutchinson’ın takımda kalma ihtimali arttı.

Bu sene uygulanacak yabancı kuralının netleşmesinden sonra 39 yaşındaki futbolcu ile temasların artması ve imzaların atılması bekleniyor.