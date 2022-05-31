Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Oliver Kahn'dan Lewandowski'ye cevap
Yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin ayrılık açıklamasına Bayern Münih İcra Kurulu Başkanı Oliver Kahn'dan cevap gecikmedi.
Başarılı oyunu ve golleri ile sezona damga vuran Robert Lewandowski, bu kez de "Bayern Münih'teki hikayem kesin olarak sona erdi" açıklamasıyla gündemde.
Lewandowski'nin ayrılık kararına Bayern Münih İcra Kurulu Başkanı Oliver Kahn'dan yanıt geldi.
Kahn, Lewandoswski'nin 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatarak geleceğini konuşmak için neden bu yolu seçtiğini bilmediğini söyledi.
"Bunun gibi basın açıklamaları size bir şey kazandırmaz." diye konuşan Kahn, Polonyalı oyuncunun Bayern'de sahip olduklarının farkına varması gerektiğini vurguladı.
Oliver Kahn, "Anlayış tek taraflı bir şey değil." ifadesini de kullandı.
Etiketler: Transfer Haberleri Bayern Münih
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