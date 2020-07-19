Sivasspor rahat kazandı
Süper Lig'de Sivasspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmeyi başardı.
Ev sahibi ekipte goller 29 Kone, 67'de de Yatabare'den geldi.
Sivas bu galibiyetle puanını 60'a çıkartırken Gençlerbirliği 36 puanda kaldı.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
16. dakikada Fatih Aksoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunu kaleci Nordfeldt güçlükle çeldi.
27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Ramos ceza alanı içinde topla elle oynadı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 29. dakikada kazanılan penaltıyı Kone ağlara gönderdi. 1-0
39. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Stancu'nun ceza sahası içinde düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza alanına girdi. Pasında Emre Kılıç topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
GOL - 67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, topu sol kanattan ceza sahası içine taşıdı. Düzgün pasında topla buluşan Yatabare, topu kaleci Nordfeldt'in sağından ağlara gönderdi. 2-0
70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Arslan topa dokunamadı.
82. dakikada Yatabare'nin pasında topla ceza sahası içinde buluşan Mert Hakan Yandaş, topu kalecinin altından ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşma ev sahibi Sivasspor'un 2-0 üstünlüyle son erdi.
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Cofie, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Yatabare, Emre Kılınç, Kone
Gençlerbirliği: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Marcelo, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç (Dk. 89 Fernando), Yatabare (Dk. 90 Yasin Öztekin), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Armin), Fatih Aksoy (Dk. 60 Hakan Arslan), Cofie, Kone (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Van Beijnen), Ramos, Polomat, Zargo Toure, Sessegnon (Dk. 63 Sami Gökhan Altıparmak), Candeias (Dk. 80 Mats Seuntjens), Soner Dikmen, Berat Özdemir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 63 Rahmetullah), Stancu (Dk. 80 İlker Karakaş)
Goller: Dk. 29 Kone (Penaltıdan), Dk. 67 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Mert Hakan Yandaş, Dk. 60 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor) Dk. 72 Polomat (Gençlerbirliği)
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