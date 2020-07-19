Trabzonspor'un golleri 12. ve 56. dakikalarda Sörloth ve 61. dakikada Novak'tan geldi.

İttifak Holing Konyaspor'un gollerini ise 42. dakikada Bajic, 81. dakikada Levan Shengelia, 88. dakikada penaltıdan Skubic ve 90+1'de Thuram kaydetti.

Bordo mavili takım 62 puana kalarak ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Konyaspor ise bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ermişti.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KRİTİK MÜDAHALE 4. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür son çizgiye hareketlenen Kamil Ahmet'i gördü. Kamil Ahmet'in içeri çevirmek istediği topa son anda ayak koyan Alper topu kornere attı.

TEHLİKELİ POZİSYON 5. dakikada Alper'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Ömer Ali Şahiner sert bir vuruş yaptı. Yerden seken topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

YAN AĞLARDA 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Konyaspor savunmasına da çarpıp yan ağlarda kaldı.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 12. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Ekuban savunma arkasına sarkan Sörloth'a çok şık bir pas yolladı. Yıldız futbolcu kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra açısını kaybetmesine rağmen harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

MÜTHİŞ POZİSYON 25. dakikada Jonsson'un savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Milosevic topu rakibinden kurtarıp çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan seken topa Jevtovic gelişine vurdu ancak top Manuel da Costa'ya çarpıp kornere gitti.

GOL - KONYASPOR SKORU EŞİTLEDİ 42. dakikada Ömer Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada Rijad Bajic etkili bir kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-1

44. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu uygun durumda önünde bulan Ndiaye, kötü bir vuruşla kornere gönderdi.

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ 45+2. dakikada Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortada top Novak'tan sekip bir anda kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PAS GEÇMEDİ 51. dakikada Hızlı gelişen Konyaspor hücumunda Bajic soldan ceza sahasına girdi ve uzak direğe pasını çevirdi ancak top Manuel da Costa'dan geri döndü.

İKİ GÜZEL HAREKET 52. dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı ama kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

PENALTI 53. dakikada Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti.

SORLOTH'TAN İKİNCİ GOL 56. dakikada penaltıda topun başına geçen Alexander Sörloth düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1

GOL - NOVAK FARKI 2'YE ÇIKARDI 61. dakikadaGuilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Novak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 3-1

GOL - KONYASPOR ARADIĞI GOLÜ BULDU 81. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Levan Shengelia enfes bir frikik golüne imza attı ve farkı bire indirdi. 3-2

PENALTI 87. dakikada Hadziahmetovic'in derin pasıyla savunma arkasına sarkan Shengelia, Manuel da Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

GOL - KONYASPOR SKORU EŞİTLEDİ 88. dakikada penaltıda topun başına geçen Skubic sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 3-3

GOL - KONYASPOR ÖNE GEÇTİ 90. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Shengelia'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumda Thuram, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 3-4

Karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor, 4-3 kazandı.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Yusuf Sarı), Ndiaye (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 46 Guilherme), Sörloth

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 75 Ferhat Öztorun), Jonsson, Jevtovic (Dk. 39 Shengelia), Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+1 Daci), Milosevic (Dk. 90+1 Selim Ay), Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 75 Thuram)

Goller: Dk. 12 ve 56 (penaltıdan) Sörloth, Dk. 61 Novak (Trabzonspor) Dk. 42 Bajic, Dk. 81 Shengelia, Dk. 88 Skubic (penaltıdan), Dk. 90 Thuram (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ekuban, Dk. 87 Da Costa (Trabzonspor)