Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Adıyaman durağında ilk röportaj konuğu olan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Keleş, Adıyaman’ın eskrimin en önemli kalelerinden biri olduğuna işaret etti.

"2007 yılında ilimize eskrim antrenörü Vefai hocamızla birlikte bu branşın tohumlarını attık. Hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu serüvene 10 spor kulübümüz, 727 aktif sporcumuz, epe ve flörede 74 milli sporcularımızla her geçen gün artan performansımızla devam ediyoruz. Spor eğitim merkezlerimizde de 19 sporcumuz çalışmalarını sürdürüyor."

Keleş, eskrim branşını sporcu, antrenör ve aile işbirliğini güçlendirerek geliştirmeye çalıştırdıklarını belirtti.

"Spor tesislerimiz bu yoğunluğa cevap verir nitelikte. Ülkemizi uluslararası arenalarda temsil eden, milli takım sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Olimpik havuz sporcularımız ‘Martino Minuto ve Iryna Shchukla’nın kalifikasyon hazırlık maçları bizleri ümitlendiriyor. Umuyoruz ki, ilimizi ve ülkemizi çok iyi şekilde temsil edeceklerdir."

Antrenörler Yunus Savaş, Gül Atlı ve Betül Fatma Alabaş ile Adıyaman Eskrim Spor Kulübü Başkanı Mustafa Güleç ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Cendere Köprüsü’nde projenin röportaj konuğu olan Adıyaman Milli Hakemi Veli Çakmak ise sporculuk geçmişi, hakemlik süreci ve hedeflerini aktardı.

Adıyaman’ın genç eskrimcileri Umut Çalkayış, Bağdagül Tuncan, Merve Ersoy, Nisanur Özkalaycı, Berfin Şevval Alabaş, Melek Kutlu, Mahmut Berat Uğur, Hasan Can Yumuşak ve Berkant Mert Yumuşak eskrime başlama hikayeleri, salgın dönemi çalışmaları ve hedeflerini aktarırken sporcu Aytuğ Yerli, annesi Yasemin Öztürk Yerli ile röportaj yaptı.

'Şehir Şehir Eskrim' projesinin bir sonraki durağı, "Kahramanmaraş" olacak.