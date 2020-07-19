19. dakikada Medipol Başakşehir'de Mahmut takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Başakşehir'de Edin Visca takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE 2. dakikada Elia'nın sol kanattan güzel hareketlerle taşıdığı topa ceza alanı ön çizgisinden Demba Ba gelişine vurdu, savunmaya çarpan top daha sonra Başakşehirli oyunculardan auta çıktı.

DİREĞİ SIYIRDI 14. dakikada Başakşehir çok etkili geldi. Sağ kanattan Caicara'nın ortaladığı topu Crivelli geriye çıkardı. Penaltı noktasının gerisinden Elia dönerek vurdu, yerden giden top direğin hemen yanından auta çıktı.

KAYSERİSPOR ETKİLİ GELDİ 15. dakikada Epureanu'nun hatasıyla topu kapan Kravets sağ kanattan içeri sokuldu ve çapraz pozisyonda yerden vurdu, Mert'i geçen top direğin dibinden dışarı çıktı.

GOL - MAHMUT ATTI 19. dakikada Başakşehir ayağa paslarla çok iyi çıktı. Demba Ba'dan pası alan Clichy, sol kanattan topu geriye doğru çıkardı. Penaltı noktası üzerinden Mahmut'un gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

TEHLİKELİ POZİSYON 32. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası kale alanı içinde oluşan karambolde Crivelli son olarak şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

PENALTI BEKLENTİSİ 33. dakikada Başakşehir atağında içeri ortalanan topu Epureanu indirdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sapunaru'nun eline çarptı. Başakşehirliler penaltı beklerken hakem devam kararı verdi.

VAR İNCELEMESİ PENALTI KARARI 35. dakikada VAR Hakemi Bahattin Şimşek, Ali Şansalan'a pozisyonu inceleme önerisinde bulundu. Hakem, monitörün başına gidiyor. Pozisyonu izleyen Ali Şansalan, penaltı kararı verdi.

PENALTI KAÇTI 37. dakikada Başakşehir'de Visca penaltıyı kullandı. Kaleci Lung, Visca'nın vuruşunda sağına giden topu kurtarmayı başardı. Devamında top auta çıktı.

Medipol Başakşehir, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ELEKTRİKLER KESİLDİ 66. dakikada Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi. Stat bir anda karanlığa gömüldü.

VAR İLE BAĞLANTI KOPTU 69. dakikada Elektriklerin kesilmesiyle birlikte VAR odasıyla hakemler arasındaki bağlantının da koptuğu açıklandı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets.

Gol: Dk. 19 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 30 Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir)