Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bir kırmızı kartın çıktığı maçta ev sahibi takım 2 golle 3 puanı aldı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Vida ve 70'te Gökhan Gönül attı.

Bu sonucun ardından bitime bir hafta kala Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken Fenerbahçe 50 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçe'den Vedat Muriqi VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Hutchinson'ın üst üste yaptığı top kayıpları sonrası topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kurtard; seken meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida'nın kafayla kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI 20. dakikada önce Muriç, ardından Emre'nin ceza sahasından çektiği iki şutta da başarılı olan kaleci Ersin topu kornere çeldi.

VAR DEVREDE 24. dakikada maçın hakemi Halil Umut Meler az önceki pozisyonu incelemek için VAR'a gidiyor.

KIRMIZI KART MURİÇ'E 25. dakikada VAR kontrolünde yapılan incelemenin ardından Vedat Muriqi, Domagoj Vida'nın bileğine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

33. dakikada Deniz Türüç soldan ceza sahasına girerek şut çekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

35. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topu önünde bulan Boyd'un sert şutunda, kaleci Altay Bayındır kurtarışıyla golü önledi.

FENERBAHÇE'DEN YİNE TEHLİKE 39. dakikada Hasan Ali'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE 48.dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını kaleci Altay rahatça kontrol etmek üzereyken topu elinden kaçırdı, devamında Lens'in vuruşu ise ondan sekti ve Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ 63. dakikada Boyd'un ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu tamamlayan Vida ağları havalandırdı. 1-0

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLÜ BULDU 70. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bomboş bir şekilde kafayı vuran Gökhan Gönül'ün şutu ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak Yılmaz.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Cigerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç.

Kırmızı kart: Dk. 25 Vedat Muriç (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Jeremain Lens, Dk. 31 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Goller: Dk. 63 Vida, Dk. 70 Gökhan Gönül (Beşiktaş)