Sivasspor kupada farklı turladı

6. dakikada Hakan Arslan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Beycan Kaya'nın solundan ağlara gitti: 1-0.

35. dakikada Ziya Erdal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N'Jie, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Manaj'a verdi. Manaj'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

42. dakikada ceza sahası dışından N'Jie topa sert vurdu. Kaleci Beycan Kaya'dan dönen meşin yuvarlak, Manaj'ın önünde kaldı. Manaj, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

87. dakikada Eren Kaya'nın ara pasında topla buluşan Muhammed Sinan Kaya, sol çaprazdan ceza alanı içine girdi. Muhammed Sinan Kaya'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Pekmezci

EMS Yapı Sivasspor: Erhan Erentürk, Murat Paluli, Camara (Dk. 62 Mehmet Albayrak), Poungouras, Ziya Erdal, Abdulkadir Parmak, N'Jie (Dk. 68 Barrow), Keita (Dk. 62 Eren Kaya), Hakan Arslan (Dk. 69 Kvet), Ahmed Musa, Manaj (Dk. 62 Muhammed Sinan Kaya)

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Ömercan Öndaş, Baran Topaloğlu, Murat Ulusoy (Dk. 61 Sercan Uslu), Halil Emre Yiğit, Ahmet Can Özer (Dk. 75 Caner Solmaz), Ufuk Ayaydın, Niyazi Çolak, Bedirhan Kolkoparan (Dk. 80 Batuhan Kurt), Mehmet Aytemiz (Dk. 46 Ramazan Özkabak), Kerim Acaralioğlu (Dk. 46 Gökhan Günel)

Goller: Dk. 6, 35 ve 42 Manaj, Dk. 87 Muhammed Sinan Kaya (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Murat Ulusoy (Artvin Hopaspor), Dk. 54 Manaj, Dk. 81 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)

Servet Çetin: Net bir skorla maçı kazandık

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

"Böyle maçlar zor oluyor. Oyuncu arkadaşlar da iyi konsantre oldu. İyi bir maç oldu. Net bir skorla maçı kazandık. Bize ve oyuncularımıza moral oldu. Fazla forma şansı bulamayanlara da şans oldu. Rakibi de tebrik ediyorum, güzel bir oyun sergilediler onlara da başarılar diliyorum."

"Gençlere şans vereceğiz"

"Emre Gökay neden kadroya giremedi?" sorusuna Servet Çetin, "Emre Gökay’ın sakatlığı var, hiç antrenmana çıkmadı. Bugün oynatmayı düşünüyordum ama sakatlığı ilerlemesin diye dinlendirdik. Ben de çok isterdim Emre’yi oynatmayı. Gençlere şans vereceğiz yeter ki hak etsinler. Elimizden geldiği kadar gençlere şans vermeyi düşünüyoruz. Bugün Sinan güzel bir gol attı ona da moral oldu. Elimizden geldiği kadar gençlere şans vermeye çalışacağız." diye cevap verdi.

"Zor bir maç olacak"

Çetin, ligde hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacakları maçı da değerlendirdi.

"Zor bir maç. Adanaspor iyi bir kadrosu olan takım. İçeride, dışarıda sürekli kazanmak için oynuyorlar. Rakibi iyi analiz edeceğiz. Çekilmeli bir maç olacağını söyleyebilirim. İçeride bir türkü kazanamıyoruz. Bizim için de önemli bir maç. Çok çekişmeli ve güzel bir maç olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İçeride kazanmamız gerekiyor. Oynayacağız, kazanırız, kazanamazsak da bakacağız."