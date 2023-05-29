Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA / İHA 29.05.2023 12:05

Sivasspor Konyaspor karşısında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Sivasspor Konyaspor karşısında
[Fotograf: AA]

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. 

Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Konyaspor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor ile Konyaspor 28. randevuda

İki takım, bu müsabakayla birlikte 28. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 27 lig müsabakasında Sivasspor 10 kez galip gelirken, Konyaspor ise 8 defa kazanan taraf oldu.

9 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Sivasspor rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 29 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu maç, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor’un sahasında 5-0 kazandığı mücadele olmuştu.

Sivasspor’da sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Rıza Çalımbay’ın Konya şansı

Bugüne kadar Konyaspor'u konuk ettiği 10 Süper Lig maçının sadece 1’ini kaybeden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

ETİKETLER
Konyaspor Sivasspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Göztepe'de 13 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
Kuzey Kore Japonya'yı bilgilendirdi: Yakında askeri casus uydu fırlatacağız
12:50
Güney Kore Devlet Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
12:48
Uyumayan kadim şehir: İstanbul
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Pakistan basınının da gündeminde
12:30
İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde yangın: Mahsur kalanlar tahliye edildi
12:20
Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti
Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV dron ile görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ