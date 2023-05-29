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Spor
AA 29.05.2023 11:55

Oturarak voleybolda hedef Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni kazanmak

Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar, 22-25 Haziran'da Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Oturarak voleybolda hedef Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni kazanmak
[Fotograf: AA]

Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdüren milli takım, günde çift antrenman yapıyor.

Hopyar, Aksaray'da bir haftalık kampa girdiklerini belirtti. Hopyar, Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini aktardı.

"Sabah ve akşam antrenmanlarımız oluyor. Sporcularımıza tempolu bir antrenman yaptırıyoruz. Sporcularımızla antrenmanların değerlendirildiği toplantılar yapıyoruz. Biz hocalar olarak da rakiplerimizi değerlendiriyoruz. Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Ardından ekim ayında İtalya'da Avrupa Şampiyonası var. Orada da iyi derece elde edip Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Büyük hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılabilmek. Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni, Avrupa Şampiyonası'nın provası gibi düşünüyoruz."

Hopyar, takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu, Avrupa Uluslar Altın Ligi için hazır olduklarını vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Takım hedefe odaklandı

Milli sporcu Metin Öztürk ise kamp sürecinin çok yoğun geçtiğini ifade etti. Öztürk, Milli takımın çok iyi bir seviyede olduğunu anlattı.

"Milli takım kampında tam bir aile ortamı mevcut. Şampiyonalara günde çift antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Şu anda önümüzde Avrupa Uluslar Altın Ligi var. Orada tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Kendimize inanıyor ve güveniyoruz. Milli formayı giymek çok güzel bir duygu ve gurur kaynağı. Bizler buralarda olduğumuz için çok mutluyuz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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