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Spor
AA 29.05.2023 11:45

Taraftara fiziksel şiddette bulunan Ajaxlı Steven Berghuis özür diledi

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Steven Berghuis, taraftara fiziksel şiddet uyguladığı video görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Taraftara fiziksel şiddette bulunan Ajaxlı Steven Berghuis özür diledi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Ligin 34. ve son haftasında takımının konuk olduğu Twente'ye 3-1 yenilmesinin ardından takım otobüsüne binmeden önce Berghuis'in bir taraftara yumruk attığı video, ülke kamuoyunda gündeme oturdu.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, bir taraftarın, takım arkadaşı Brian Brobbey'e ırkçı hakarette bulunması nedeniyle sinirlerine hakim olamayan Berghuis, söz konusu eylemi gerçekleştirdi.

31 yaşındaki oyuncu, konu hakkında yazılı açıklamalarda bulundu.

"Eylemim nedeniyle pişmanım. Bunu yapmamalıydım. İnsanlar, herkese istediğini söyleyebileceğini düşünüyor. Olanları kabullendim. Hareketim, hiçbir şeyi çözmedi. Ajax formasıyla topluma örnek olan bir futbolcu olarak, yaptığım hoş değildi. Özür dilerim."

Hollanda Milli Takımı'nda 45 maçta görev alan Berghuis, bu sezon ligi 3. sırada tamamlayan Ajax'ta tüm kulvarlarda 42 maçta 11 gole imza attı.

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