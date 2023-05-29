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Spor
DHA 29.05.2023 11:50

Depremzede kadın futbolcular hayallerine top koşturuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'daki evleri hasar gören Süper Lig futbolcuları Sude Apaydın, Sude Zorlukol ve Selma Aydın'ın hayatı, araçta, çadırda kaldıkları süreçte gelen transfer teklifiyle değişti.

Depremzede kadın futbolcular hayallerine top koşturuyor
[Fotograf: DHA]

Çocukluklarında okulda, sokak aralarında top oynarken kurdukları futbolcu olma hayaline kavuşmanın sevincini yaşayan Sude Apaydın, Sude Zorlukol ve Selma Aydın'ın hayatı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası değişti.

Deprem sonrası Adana'da aileleriyle kaldıkları ev hasar gören 3 takım arkadaşı, forma giydikleri Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Adana İdman Yurdu'nun ligden çekilmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Yakınlarını depremde kaybeden, deprem sonrası bir süre araç ve çadırlarda kalan Apaydın, Zorlukol ve Aydın, deprem sonrası geçirdikleri kötü günlerde, transfer teklifiyle büyük sevinç yaşadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hayata yeniden başladılar

Kadınlar Futbol 2. Ligi B grubunda liderlik mücadelesi veren Konyaaltı Gençlik ve Spor yöneticileri, Apaydın, Zorlukol ve Aydın'a transfer teklifi yaparak, takımlarında forma giymesini istedi.

Teklifi kabul eden Apaydın, Zorlukol ve Aydın, futbol oynamaya devam etmek, yıldız futbolcu olmak ve şampiyonluk hayallerini gerçekleştirmek için Antalya'ya gitti.

Ailelerinden ayrı Antalya'da yaşama başlayan Apaydın, Zorlukol ve Aydın'a Kulüp Başkanı Ali Deniz ve yöneticiler destek oldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ali Deniz, öğrenimi devam eden sporcuların barınma sorunu yaşamaması için diğer futbolcuların da kaldığı eve, Apaydın, Zorlukol ve Aydın'ı yerleştirdi. Apaydın, Zorlukol ve Aydın, performanslarıyla da takıma katkı sağladı.

1. lige yükselmeyi isteyen Konyaaltı Gençlikspor'da şampiyonluk hedefleyen Apaydın, Zorlukol ve Aydın, deprem sonrası yaşadıkları kötü günleri geride bırakmayı istiyor.

"Hayallerim için geldim"

Takımın golcülerinden Sude Apaydın, "Depreme evimde uyurken yakalandım. 1,5 ay arabada kaldık. Futbola devam etmek, kariyerimi sürdürmek için Antalya'ya geldim. Ailem Adana'da onlardan ayrı yaşıyorum. Aklım Adana'da, ailemde ama kariyerime, hayallerime devam edebilmek için geldim" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Bazen otururken sarsıntı oluyormuş gibi hissediyoruz"

Depremde evinin hasar gördüğünü söyleyen orta saha oyuncusu Sude Zorlukol da Adana'daki ailesinden ayrı Antalya'da yaşadığını belirtti. Zorlukol, Antalya'da yeni takımlarında mutlu olduklarına değindi.

"Depreme uyurken evimde yakaladım. Futbol hayatıma devam etmek için Antalya'dayım. Depremden psikolojik olarak çok etkilendik. Bazen otururken bile sarsıntı oluyormuş gibi hissediyoruz. Başarılı futbolcu olmak için Antalya'da yeni takımımda oynuyorum."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Selma Aydın ise depreme uyurken yakalandıklarını ve evlerinin ağır hasarlı olduğunu anlattı.

"Transfer sonrası başkanımızın evinde kalıyoruz. Antalya'da futbol oynamaya devam ediyorum. Ailemden ayrıyım. Deprem sonrası, unutmak zor. Ranzada yatıyorum, uyurken arkadaşımın hareketine deprem oluyor gibi hissedip korkuyorum. Zamanla geçecek ve unutacağız. Futbolda başarılı olmak istiyorum."

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