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Spor
DHA 29.05.2023 12:00

Göztepe'de 13 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

Spor Toto 1i Lig'in play-off çeyrek finalinde Bodrumspor'a elenip Süper Lig hayalini gelecek seneye erteleyen Göztepe'de 30 Haziran 2023 tarihinde 13 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Göztepe'de 13 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
[Fotograf: AA]

Yeni sezonda daha iddialı ve kaliteli bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Yasin Öztekin, Dino Arsalanagic, Tarık Çamdal, Aliou Traore, Marko Mihojevic, Lucas Erhan Gottwalt'ın yanı sıra kiralık olarak forma giyen Ali Akman, Emir Ortakaya, Ajdin Hasic, Emirhan Delibaş, Bayere Junior, Ekrem Kılıçarslan, Hikmet Çiftçi'nin Göztepe ile resmi bir bağı kalmayacak.

Yönetimin, Traore, Lucas ve Mihojevic'in 1 yıl daha sözleşmelerini uzatmak için opsiyonu bulunurken, Ali Akman, Loue, Hikmet ve Ekrem'in ise satın alma opsiyonu yine Göztepe'nin elinde.

Sportif direktör Ivan Mance'nin teknik ekiple birlikte geniş çapta bir rapor hazırlayacağı ve kalacak oyuncularla ilgili bir karar vereceği bildirildi.

Göztepe, bu sezon büyük çıkış yakalayan genç stoper Emir Ortakaya'yı 1 yıl daha Fenerbahçe'den kiralamak için görüşmelere başlayacak. İyi bir teklif gelmezse Belçikalı savunmacı Arslanagic'i de takımda tutacak. Diğer oyuncuların ise durumları netlik kazanmadı.

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