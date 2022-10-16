Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor Giresunspor'u konuk edecek
[Fotograf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivas temsilcisi 7 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.
Etiketler: Giresunspor Sivasspor Süper Lig
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