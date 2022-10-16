Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ilk yenilgisini aldı
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. 3-0 mağlup olan Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 3. maçında ilk yenilgisini almış oldu.
Volkan Demirel, teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevi bırakmasının ardından Atakaş Hatayspor'un başında çıktığı 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. hafta maçında da sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Bordo-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olurken, Volkan Demirel de ilk yenilgisini geçen sezon teknik direktörlük görevini yaptığı eski takımına karşı yaşamış oldu.
Hatayspor, teknik direktör Demirel yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip, hanesine 6 puan yazdırdı.
Hatayspor'un 7 puanı bulunuyor
Bordo-beyazlı ekip bu maçlarda rakip ağları 3 kez havalandırırken kalesinde de 4 gol gördü.
Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alan Hatayspor'un 7 puanı bulunuyor.
Hatay temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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